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В Рязани троллейбусы № 1 изменили маршрут из-за обрыва проводов
Сейчас поселок Дягилево обслуживается только автобусами 41 маршрута. С 14:14 временно приостановлено движение троллейбусов № 1 на участке от остановки «Юбилейной» до «Забайкальской».

В Рязани в субботу, 28 октября, около 12:00, в районе поста Дягилево при перевозке негабаритного груза была повреждена контактная сеть троллейбусов. Осложение ситуации вызвало движение встречного автомобиля, который повторно задел контактную сеть, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Троллейбусы МАЗ с автономным ходом не могут проехать, так как затор в оба направления, аккумуляторы могут разрядиться из-за длительного простоя. Аварию устраняют две бригады УРТ. Планируется, что ремонт продлится до конца дня.

Сейчас поселок Дягилево обслуживается только автобусами 41 маршрута. С 14:14 временно приостановлено движение троллейбусов № 1 на участке от остановки «Юбилейной» до «Забайкальской».

Напомним, ранее сообщалось, что возле поста ДПС военная техника повредила провода.