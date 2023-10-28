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В Рязани остановили пьяную женщину за рулем «Мерседеса»
В пятницу, 27 октября, в 23:30 сотрудники отдельного батальона ППС полиции на улице 3-и Бутырки около гаражей обратили внимание на подозрительно двигавшийся Mercedes-Benz.

В Рязани полицейские остановили женщину, предположительно, управлявшую автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В пятницу, 27 октября, в 23:30 сотрудники отдельного батальона ППС полиции на улице 3-и Бутырки около гаражей обратили внимание на подозрительно двигавшийся Mercedes-Benz. Водитель вел машину неуверенно, автомобиль остановили для проверки.

Во время общения с 42-летней женщиной правоохранители отметили, что она, скорее всего, нетрезва. На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции.

От прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения женщина отказалась, на нее составили административный протокол. За нарушение предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет.