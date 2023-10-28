В Рязани на улице Черновицкой три человека пострадали в ДТП
По предварительной информации, 30-летняя местная жительница за рулем Chevrolet Cruze столкнулась с автомобилем Daewoo Nexiа под управлением 50-летнего рязанца.
В Рязани в субботу, 28 октября, примерно в 16:15, вблизи дома № 1 по улице Черновицкой столкнулись две легковушки. Пострадали трое, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По предварительной информации, 30-летняя местная жительница за рулем Chevrolet Cruze столкнулась с автомобилем Daewoo Nexiа под управлением 50-летнего рязанца.
В результате аварии водитель Daewoo и два его пассажира получили травмы. Пострадавшим оказали помощь медики.
Проводится проверка. Уточняются обстоятельства происшествия.