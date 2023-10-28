В России цены на билеты в кинотеатры вырастут на четверть

Это произойдет из-за того, что выросла стоимость закупки самих фильмов, а посещаемость и сборы невысокие из-за конкуренции онлайн-платформ.

Уже к Новому году билеты в российские кинотеатры станут дороже примерно на четверть. Это произойдет из-за того, что выросла стоимость закупки самих фильмов, а посещаемость и сборы невысокие из-за конкуренции онлайн-платформ. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Ассоциацию владельцев кинотеатров.

Также становится дороже ремонт оборудования. Кинотеатрам необходимо как минимум 40 миллиардов рублей кассовых сборов в год, чтобы продолжать работу.

В этом году посещаемость составила 87 млн зрителей, удалось заработать только 35 миллиардов, однако это почти в два раза больше, чем в 2020-м «ковидном» году.