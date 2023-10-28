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В Москве мигрант выстрелил в женщину с ребенком на остановке
В столице в субботу, 28 октября, уроженец Республики Таджикистан на автобусной остановке на улице Софьи Ковалевской беспричинно выстрелил из пневматического оружия в асфальт. В результате пуля отрикошетила в женщину, которая находилась там с малолетним ребенком.

В Москве в субботу, 28 октября, уроженец Республики Таджикистан на автобусной остановке на улице Софьи Ковалевской беспричинно выстрелил из пневматического оружия в асфальт. В результате пуля отрикошетила в женщину, которая находилась там с малолетним ребенком, сообщает пресс-служба СК России.

После этого мужчина сел в автобус и выстрелил в пассажирку.

Злоумышленника задержали, в ближайшее время его доставят в подразделение столичного СК для проведения следственных действий.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Угрозы жизни пострадавших нет.