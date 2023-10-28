В Ивановской области перевернулся автобус, есть пострадавшие

ДТП произошло в Палехском районе, у населенного пункта Окульцево, автобус по маршруту Нижний-Новгород — Иваново опрокинулся в кювет.

В Ивановской области утром в субботу, 28 октября, опрокинулся пассажирский автобус. Шесть человек пострадали, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

ДТП произошло в Палехском районе, у населенного пункта Окульцево, автобус по маршруту Нижний-Новгород — Иваново опрокинулся в кювет. В нем находился 21 человек.

Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения помогли выбраться пассажирам и вместе с медиками оказали помощь шести пострадавшим.