В центре Шацка столкнулись фура и «Газель»

Утром в субботу, 28 октября, около 9:00, в центре Шацка у светофора на автодороге М5 «Урал» столкнулись два автомобиля. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

Утром в субботу, 28 октября, около 9:00, в центре Шацка у светофора на автодороге М5 «Урал» столкнулись два автомобиля. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

По предварительной информации, оба ехали в сторону Москвы, рассказал инспектор по пропаганде ОГИБДД Шацкой полиции Дмитрий Бодякин.

За рулем большегруза был мужчина из Казахстана, «Газелью» управлял водитель из Тольятти. По его словам, он отвлекся и не рассчитал дистанцию между автомобилями. Произошло столкновение. «Газель» получила серьезные повреждения.

Выясняются подробности аварии.