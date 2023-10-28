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В Центральную Россию придет потепление
В начале следующей недели в Центральную Россию придет потепление, снег растает практически полностью к 31 октября.

В начале следующей недели в Центральную Россию придет потепление, снег растает практически полностью к 31 октября. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

При этом на выходных 28-29 октября прогнозируются снег и гололед. Это погода, соответствующая норме середины ноября.

По его словам, в столице днем в субботу ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега, а в конце дня — в виде дождя. Прогнозируются гололедица и гололед. В воскресенье ветер изменится, он будет северо-западный. Температура около нуля, и ночью, и днем, по области — от -3 до +3, добавил синоптик.