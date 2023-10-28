Полиция задержала водителя такси, на которого пожаловались рязанцы

Он направлен на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.

В пятницу, 27 октября, сотрудники отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД задержали таксиста, на которого жаловались рязанцы. Он направлен на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.

Напомним, ранее рязанцы рассказали о водителе такси, который «хамит, ведет себя неадекватно, кидается на пассажиров».