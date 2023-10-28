На трассе Рязань — Спасск разбились «Жигули»

«ДТП перед Дубровичами, около карьера, движение в сторону Солотчинского шоссе сильно затруднено», — сообщается в посте.

На трассе Рязань — Спасск в аварию попали «Жигули». Машина сильно повреждена. Фото опубликовано в группе «ДТП. Аварии. Рязань».

«ДТП перед Дубровичами, около карьера, движение в сторону Солотчинского шоссе сильно затруднено», — сообщается в посте.

Напомним, ранее сообщалось, что на трассе возле Дубровичей загорелась фура. Позже в Госавтоинспекции информацию опровергли.