На трассе Рязань — Спасск разбились «Жигули»
«ДТП перед Дубровичами, около карьера, движение в сторону Солотчинского шоссе сильно затруднено», — сообщается в посте.
На трассе Рязань — Спасск в аварию попали «Жигули». Машина сильно повреждена. Фото опубликовано в группе «ДТП. Аварии. Рязань».
«ДТП перед Дубровичами, около карьера, движение в сторону Солотчинского шоссе сильно затруднено», — сообщается в посте.
Напомним, ранее сообщалось, что на трассе возле Дубровичей загорелась фура. Позже в Госавтоинспекции информацию опровергли.