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На Камчатке в аварии с Infiniti погибли пять человек

Пять человек погибли в результате серьезной аварии на Камчатке. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Авария произошла на 39-м километре трассы Петропавловск-Камчатский — Мильково утром в субботу, 28 октября.

По оперативным данным, столкнулись Infiniti и Mitsubishi Pajero, произошло возгорание. Пять человек скончались на месте происшествия.

Уточняются обстоятельства происшествия. По факту аварии могут возбудить уголовное дело, сообщили в прокуратуре.