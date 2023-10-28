На Камчатке в аварии с Infiniti погибли пять человек

Пять человек погибли в результате серьезной аварии на Камчатке. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Авария произошла на 39-м километре трассы Петропавловск-Камчатский — Мильково утром в субботу, 28 октября.

По оперативным данным, столкнулись Infiniti и Mitsubishi Pajero, произошло возгорание. Пять человек скончались на месте происшествия.

Уточняются обстоятельства происшествия. По факту аварии могут возбудить уголовное дело, сообщили в прокуратуре.