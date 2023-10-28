Момент ДТП с автобусом и BMW в Москве попал на видео

Авария произошла вечером в пятницу, 27 октября. По данным РЕН ТВ, число пострадавших возросло до восьми человек.

Момент столкновения BMW с мигалкой и пассажирского автобуса в Москве на Таганке попал на видео. Кадры опубликовал Mash.

Авария произошла вечером в пятницу, 27 октября. По данным РЕН ТВ, число пострадавших возросло до восьми человек.

Известно, что один из пострадавших — водитель иномарки, его госпитализировали. Несколько человек получили мелкие ушибы и ссадины, но отказались от госпитализации.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и въехал в автобус маршрута е70, сообщает дептранс Москвы.

Напомним, ранее сообщалось о четырех пострадавших пассажирах.