Жители Украины вышли на протесты с требованием демобилизовать военных

На Украине прошли акции протеста с требованием провести демобилизацию военных ВСУ, находящихся на фронте с февраля 2022 года. Митинги поддержали жители Киева, Одессы, Полтавы и других городов. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на издание «Телеграф».

Жены, матери и родственники украинских солдат вышли на центральные улицы городов с плакатами, чтобы призвать власти Украины провести демобилизацию.

Напомним, на Украине действует военное положение, с февраля 2022 года проводится всеобщая мобилизация. Однако закон «О воинской обязанности и военной службе» не определяет срок службы мобилизованных, чем и пользуется киевский режим.