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Вынесен приговор рязанцу, который напал на двух девушек

Рязанцу, напавшему на двух девушек, вынесли приговор. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Он признан виновным в покушении на изнасилование (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 131 УК РФ) и покушении на грабеж (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ).

Установлено, что 21 октября 2021 года, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения, увидев идущую по улице девушку, нанес ей несколько ударов в область головы и попытался отобрать сумку. Потерпевшая оказала сопротивление.

В этот же вечер мужчина совершил попытку изнасилования несовершеннолетней, напав на девушку недалеко от ее дома. Крики потерпевшей привлекли внимание супружеской пары. Рязанец скрылся с места преступления.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы.