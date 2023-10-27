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ВС РФ отбили шесть атак ВСУ на купянском направлении

ВС РФ отбили шесть атак ВСУ на купянском направлении. Об этом сообщил начальник группировки «Запад» Сергей Зыбинский. Его цитирует РИА Новости.

Зыбинский сообщил, что на купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» отразили шесть атак штурмовых групп 41-й, 43-й, 54-й, 67-й механизированных бригад и 68-й егерской бригады в районах Сергеевки, Тимковки и Синьковки.

Он отметил, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли авиаудары по пунктам временной дислокации, скоплениям вооружения и военной техники подразделений 43-й механизированной бригады в районах Петропавловки и Степовой Новоселовки.