Ворфоломеев: налоговые преференции для участников нацпроекта «Производительность труда» доказали свою эффективность

Во вторник, 24 октября, министр экономического развития Андрей Ворфоломеев провел рабочее совещание по реализации нацпроекта «Производительность труда». В совещании приняли участие сотрудники министерства, директор Агентства развития бизнеса Александр Уланов и руководитель регионального центра компетенций Виктор Михеев-Даниловцев. Они обсудили планы работы РЦК, ключевые проблемы реализации нацпроекта, перспективы привлечения новых участников в нацпроект.

Они отметили, что в Рязанской области действуют налоговые преференции для участников нацпроекта, в том числе инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций в отношении расходов на приобретение, модернизацию, реконструкцию, техническое перевооружение основных средств.

Право на применение инвестиционного налогового вычета предоставлено 6 предприятиям (ООО НПП «Тепловодохран», ООО «Эра», ООО «Точинвест Цинк», ООО «НПО «Ризур», АО «НПК «Альфа-М», АО «Точинвест»). Планируемый объем государственной поддержки составит 629,8 млн рублей.

Также предусмотрен льготный займ государственного Фонда развития промышленности Рязанской области для предприятий — участников национального проекта под 1% (4% — при невыполнении показателей роста производительности труда) в размере от 5 до 20 млн рублей, а также возможность получения совместного с федеральным Фондом развития промышленности займа.

«Все больше предприятий региона получают возможность повысить эффективность своих производственных процессов, обучить принципам бережливого производства своих сотрудников. При этом налоговые преференции для участников нацпроекта «Производительность труда» — стимулирующая мера, доказавшая свою эффективность», — отметил Андрей Ворфоломеев.

Участники совещания также обсудили планы работы РЦК, ключевые проблемы реализации нацпроекта, перспективы привлечения новых участников в нацпроект.