Волонтеры рязанской НПК вместе со школьниками провели субботник в музее-усадьбе Петра Семенова-Тян-Шанского

Волонтеры Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть») вместе с активистами детской общественной экологической организации «Хозяин Мещеры» рязанской школы № 47 и участниками Российского движения детей и молодежи «Движение первых» провели субботник в парке мемориального музея Петра Семенова-Тян-Шанского.

Волонтеры убрали опавшую листву и помогли подготовить к зиме растения в парке музея-усадьбы, расположенного в деревне Гремячка Рязанской области.

Также школьники посетили экскурсию по залам музея, экспонирующего 340 предметов основного и научно-вспомогательного фондов, уникальную литературу, научные труды и подлинные вещи выдающегося путешественника, географа, общественного и государственного деятеля России Петра Семенова-Тян-Шанского.

Отмечается, что с 2011 года РНПК провела более 150 мероприятий, направленных на экологическое воспитание школьников, познание окружающего мира и исторического прошлого региона. В текущем году сотрудники РНПК совместно с участниками «Движения первых» высадили 135 саженцев лиственных деревьев в самом густонаселенном районе Рязани — Дашково-Песочне. Деревья не только украсили город, но и повысили его экологическую обстановку.