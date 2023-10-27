В Спасском районе столкнулись легковушка и грузовик

В Спасском районе столкнулись легковушка и грузовик. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария случилась в четверг, 26 октября, примерно в 21:30, на 245-ом километре автодороги М5 «Урал». По предварительной информации, 39-летний житель Рязани на автомобиле «ВАЗ-21041» не справился с управлением, врезался в барьерное ограждение, после чего по инерции продолжил движение и столкнулся с грузовым автомобилем DAF с полуприцепом.

В результате происшествия водитель легковушки получил травмы. Ему оказана медицинская помощь.

Проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.