В Саратовской области 30-летний мужчина из-за обиды поджег дом, в котором находился знакомый

В Саратовской области 25 октября мужчина сжег дом, в котором находился его знакомый. Об этом сообщает РЕН ТВ .

Инцидент случился в поселке Целинный. Компания людей, среди которых были 30-летний мужчина и его 42-летний приятель, отдыхали в доме. В один момент старший друг припомнил младшему оскорбления, которые получил в свой адрес. После этого 30-летний мужчина при помощи газеты поджег дом.

После того, как пожар потушили, на месте обнаружили тело 42-летнего мужчины.

Поджигателя задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Убийство».