В рязанском Дворце торжеств начнут работать семейные медиаторы

В рязанском Дворце торжеств начнут работать семейные медиаторы. Об этом сообщили на сайте правительства региона.

В ведомстве сообщили, что в пятницу, 27 октября, главное управление ЗАГС Рязанской области и АНО АРС «Рязанский центр медиации и права» подписали соглашение о сотрудничестве. Поэтому с ноября во Дворце торжеств начнут работать семейные медиаторы.

Одной из важнейших задач семейных медиаторов является разрешение семейных конфликтов во внесудебном порядке. Медиаторы беседуют с супругами, желающими развестись, а также с теми, кто уже развелся или находится в процессе. Семейная медиация является наиболее мягкой формой альтернативного разрешения семейных споров, чтобы стороны конфликта пошли на диалог друг с другом и осознали необходимость поиска бесконфликтного, мирного решения споров.

Желающие могут бесплатно получить консультацию уже 1 ноября с 10 до 13 часов.