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В Рязани завершили благоустройства сквера вдоль Московского шоссе

В пятницу, 27 октября, строительные команды под руководством инженера Шитикова Кирилла завершили благоустройство сквера вдоль Московского шоссе.

Отметим, что окрестность ключевого транспортного узла Рязани рядом с центральным автовокзалом более 10 лет украшали забор из профлиста и небольшой пустырь с рекламным щитом.

Весной этого года «Зеленый сад» обратился к городской администрации с инициативой преобразить и благоустроить эту территорию за свой счет. Уже летом 2023 года застройщик приступил к работам.

Теперь участок протяженностью 150 м вдоль Московского шоссе около ЖК iTower выложен тротуарной плиткой и засажен газоном. Также обновленную территорию украшают высаженные сосны и можжевельники. В сквере установили скамейки с дизайнерским освещением и usb-портами для зарядных устройств. В вечернее время сквер освещают 6 новых фонарных столбов, спроектированных специально для этой локации. Все металлические конструкции разработали и произвели проектный отдел и цех металлообработки компании «Зеленый сад».

Общая стоимость реализации проекта составила 300 млн руб. Все работы компания выполнила за свой счет: новый сквер стал подарком городу от «Зеленого сада».