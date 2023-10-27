В Рязани призвали водителей и пешеходов к осторожному передвижению на дороге из-за погоды

Начальник управления Госавтоинспекции УМВД по Рязанской области Сергей Романов призвал водителей и пешеходов к осторожности на дорогах из-за погоды. Об этом сообщили на сайте ведомства.

В ближайшие дни синоптики прогнозируют перепады температуры и усиление осадков. Госавтоинспекция просит скорректировать «модель поведения» на дороге — быть предельно осторожными и поменять летнюю резину на зимнюю. Особенно внимательными на дороге рекомендуют быть тем, кто недавно сел за руль, так как у них нет необходимого опыта.

Что касается пешеходов, то Госавтоинспекция рекомендует им в темное время суток использовать на одежде световозвращающие элементы, которые сделают их более заметными для водителей.