В Рязани автобус № 7 столкнулся с легковушкой

В Рязани около строительного колледжа произошло ДТП с участием общественного транспорта. Об этом сообщили в соцсетях.

Авария случилась в 13:50. Автобус № 7 столкнулся с легковушкой.

«Сама ехала на этом автобусе. Резкий удар, водитель сразу вывернул руль в сторону, что люди в салоне чуть ли не попадали. Водитель автобуса через несколько минут вышел в салон, объявил, что все пассажиры должны выйти из транспортного средства, чтобы он мог спокойно вызвать ГАИ. Кто виноват из них — сказать сложно, в течение получаса ГАИ так и не приехали», — рассказала очевидец ДТП.