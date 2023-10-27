В России предложили запретить продажу алкоголя в фуд-кортах торговых центров

В России предложили запретить продажу алкоголя в фуд-кортах торговых центров. Об этом сообщает RT.

С предложением выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. В обращении он отметил, что в настоящее время в городах России функционируют многочисленные специализированные заведения общественного питания (бары, рестораны и т. п. ), в которых граждане могут провести время и заказать алкогольную продукцию.

«В то же время алкогольные напитки нередко продаются и предприятиями общественного питания, которые размещены на так называемых фуд-кортах — в общих зонах питания в торговых центрах, где, как правило, значительную долю посетителей составляют подростки и семьи с малолетними детьми В итоге складывается ситуация, когда дети вынуждены соседствовать за обедом с компаниями, потребляющими спиртные напитки», — заявил Орлов.

В связи с этим, политолог обратился к главе Минпромторга Денису Мантурову с предложением запретить продажу алкоголя в фуд-кортах.