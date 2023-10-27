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В РГУ имени Есенина открылся фестиваль Наука 0+

В РГУ имени Есенина открылся фестиваль Наука 0+. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

В пятницу, 27 октября, в РГУ имени Есенина открыли фестиваль Наука 0+. В нем принимают около 2 тысяч учащихся из 75 школ и ссузов Рязанской области.

На открытии фестиваля выступили ученые из криошоу, которые показали собравшимся завораживающие эксперименты.

Свой научный потенциал представили лаборатории и кафедры РГУ, а также партнеры университета: АНО «Цифровой регион», Рязанское отделение ВОИР, Кванториум «Дружба», «IT-CUBE.Рязань», Центр одаренных детей «Гелиос», МЧС России, ГК «ТехноНИКОЛЬ», завод «Красное знамя» и многие другие.

Гости фестиваля прошли 17 маршрутов, каждый из которых включал по 3 станции. После его прохождения участники могли присоединиться к другим группам и посетить остальные площадки.

В программе представили творческие мастерские, научные шоу и лекции, мультимедийные инсталляции, интерактивные выставки, мастер-классы, экспозиции и экскурсии, игры и тематические викторины.

Отмечается, что фестиваль продолжится в субботу, 28 октября.