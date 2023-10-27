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В ноябре в Рязанской области изменится расписание некоторых пригородных поездов

В ноябре в Рязанской области изменится расписание некоторых пригородных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

В ведомстве рассказали, что на перегоне «Щурово — Голутвин» 1-3, 7-10, 17, 20 и 21 ноября в период технологических «окон» с 06:25 до 10:25 планируется ремонт пути на железнодорожном мосту через реку Оку. А с 1 по 6 ноября на перегоне «Ряжск-1 — Кораблино» с 11:40 до 14:40 железнодорожники проведут работы по выправке пути.

В связи с этим, в указанные дни у некоторых пригородных поездов, курсирующих между станциями «Рязань-1», «Рыбное», «Голутвин», «Москва-Пассажирская-Казанская», станциями «Озеры», «Ипподром» и «Москва-Пассажирская-Казанская», а также между станциями «Рязань-2» и «Ряжск» изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте.