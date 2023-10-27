В Новосибирске пациент психбольницы напал на медработника и сбежал

В Новосибирске пациент психиатрической больницы набросился на медицинского работника и сбежал. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на СУ СК России по региону.

Отмечается, что в лечебнице мужчина находился с алкогольной зависимостью. В какой-то момент он потребовал у сотрудницы телефон, однако она отказала.

В ярости мужчина накинулся на нее. На крики прибежали врачи. Пациент успел скрыться.

45-летней пострадавшей оказали необходимую помощь.

Возбуждено уголовное дело. Преступника объявили в розыск.