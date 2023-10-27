В Москве полковник МВД пообещал вернуть мобилизованного домой за миллион рублей и украл все деньги

В Москве полковник МВД пообещал вернуть мобилизованного домой за миллион рублей и украл все деньги. Об этом сообщает Telegram-канал Baza

Отмечается, что мужчина работал в органах внутренних дел с 1996 года. В конце прошлого года знакомая рассказала ему о сыне, который сейчас на СВО. Тогда полицейский рассказал ей о своих связях в Минобороны РФ и пообещал, что устроит молодому человеку повторное медобследование, на котором ему поставят нужный диагноз и затем вернут домой. Сумма помощи составила миллион рублей.

Женщина согласилась и отдала мужчине деньги.

Отмечается, что на самом деле у полицейского не было никаких связей. Он потратил все деньги на свое усмотрение.

Его задержали. Возбуждено уголовное дело.