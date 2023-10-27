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В Москве местный житель порезал англичанина из-за подозрений в шпионаже

В Москве местный житель порезал англичанина из-за подозрений в шпионаже. Об этом сообщает Mash.

37-летний Илья Хасьянов и 41-летний Чарльз Боуэн познакомились в подъезде дома на улице Кусковской. Местный житель в состоянии алкогольного опьянения пригласил иностранца в гости.

Отмечается, что из-за языкового барьера у мужчин завязался разговор на пальцах. Илья стал допытывать у Чарли, не шпион ли он часом. Британец сообщил, что работает юристом. Москвич рассказу не поверил и напал с ножом на гостя, нанеся ему ранения головы, лица и груди. Британца доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело.