В Минцифры предложили освободить учителей от ручной проверки домашних заданий

В Минцифры предложили освободить учителей от ручной проверки домашних заданий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы Минцифры Олега Качанова.

По его словам, в ведомстве хотят освободить российских учителей от ручной проверки домашних работ. Задания будут проверяться в автоматическом режиме.

Отмечается, что такое решение связано с тем, что учителя тратят много времени на проверку домашних работ и заполнение отчетов вручную.