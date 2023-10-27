В Латвии предложили отбирать у россиян машины и отдавать их украинцам

В Латвии предложили отбирать у россиян машины и отдавать их украинцам. Об этом пишет газета «Известия».

Власти страны одобрили в первом чтении законопроект, по которому авто с российскими номерами будет запрещено находиться на территории страны.

Машины можно будет забрать в течение трех месяцев после принятия закона или поставить транспорт на учет. Иначе авто конфискуют и отдадут украинцам, а владельцу вдогонку выпишут штраф.

Закон, вероятно, примут 15 ноября.