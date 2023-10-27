В Калужской области двое подростков до смерти избили бездомного

В Калужской области двое подростков до смерти избили бездомного. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Инцидент произошел еще 22 апреля. Подростки избили 36-летнего бездомного из Малоярославца. После этого его госпитализировали в больницу, где он скончался.

Отмечается, что те же подроскти избивали того же мужчину в апреле этого года. Мужчина получил травмы, но обращаться никуда не стал. Полиция также не приехала на место.

Возбуждено два уголовных дела. Дело причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть и дело о халатности в отношении пока неустановленных сотрудников малоярославецкой полиции.