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В Калужской области двое подростков до смерти избили бездомного

В Калужской области двое подростков до смерти избили бездомного. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Инцидент произошел еще 22 апреля. Подростки избили 36-летнего бездомного из Малоярославца. После этого его госпитализировали в больницу, где он скончался.

Отмечается, что те же подроскти избивали того же мужчину в апреле этого года. Мужчина получил травмы, но обращаться никуда не стал. Полиция также не приехала на место.

Возбуждено два уголовных дела. Дело причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть и дело о халатности в отношении пока неустановленных сотрудников малоярославецкой полиции.