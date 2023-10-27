В Госдуме предложили проводить аборты с согласия отца

Член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова предложила прерывать беременность с согласия отца, если брак между мужчиной и женщиной зарегистрирован. Об этом пишет ТАСС .

В случае беременности несовершеннолетней девушки, Власова предлагает делать аборт с согласия одного из родителей подростка.

Также депутат предложила проводить аборты не позднее восьми недель беременности после обязательного проведения ультразвукового исследования и демонстрации сердцебиения плода. Сейчас аборт можно делать до 12 недели.

Отметим, что эти поправки предлагается внести в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».