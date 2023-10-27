В ЕС заявили об отсутствии предложений по новым санкциям против России. Об этом
По данным издания, совет ЕС еще не получил официальных предложений по новому пакету санкций. Однако в Европарламенте ожидают, что новые меры будут приняты до конца 2023 года, но они вряд ли коснутся запрета на алмазы и особенно на уран из России, потому что спрос на российское ядерное топливо возрос из-за недавних госпереворотов в Мали и Нигере.
Отмечается, что в случае запрета на алмазы пострадают, прежде всего, европейские производители бриллиантов, а отечественные ювелирные компании, напротив, способны выиграть.
По словам источника издания, в странах ЕС при этом все больше заявляют о безрезультатности антироссийских санкций.