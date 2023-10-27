В ЕС заявили об отсутствии предложений по новым санкциям против России

В ЕС заявили об отсутствии предложений по новым санкциям против России. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на официального представителя Евросоюза.

По данным издания, совет ЕС еще не получил официальных предложений по новому пакету санкций. Однако в Европарламенте ожидают, что новые меры будут приняты до конца 2023 года, но они вряд ли коснутся запрета на алмазы и особенно на уран из России, потому что спрос на российское ядерное топливо возрос из-за недавних госпереворотов в Мали и Нигере.

Отмечается, что в случае запрета на алмазы пострадают, прежде всего, европейские производители бриллиантов, а отечественные ювелирные компании, напротив, способны выиграть.

По словам источника издания, в странах ЕС при этом все больше заявляют о безрезультатности антироссийских санкций.