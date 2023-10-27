В Челябинской области скончался девятиклассник после тренировки по грэпплингу

В Челябинской области 26 октября девятиклассник скончался после тренировки по грэпплингу. Об этом сообщила Baza.

16-летнему юноше из города Карталы стало плохо после того, как он вернулся домой после тренировки и впал в кому. Врачи спасти его не смогли. Мальчик умер, не приходя в сознание.

Известно, что подросток никогда не жаловался на здоровье, и серьезных хронических заболеваний у него не было.

По какой причине скончался молодой человек — пока неизвестно. Врачи ждут результаты экспертизы.