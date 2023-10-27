Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Виктор Маматов

Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Виктор Маматов. Об этом сообщили в Союзе биатлонистов России.

Спортсмену было 86 лет.

На международной арене он дебютировал в 1966 году. На тот моменту Виктору Федоровичу было уже 29 лет. Через несколько месяцев он взял свое первое золото чемпионата мира, победив в индивидуальной гонке в Альтенберге.

С чемпионатов мира Маматов увез шесть наград, четыре из них — золотые. Плюс к ним две медали высшей пробы на Олимпиадах 1968 и 1972 годов. Маматов был знаменосцем на открытии Игр-1968.

После завершения карьеры Маматов успешно работал тренером и чиновником. Многое сделав для развития и популяризации биатлона в стране.