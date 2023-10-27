Студенты РГАТУ стали участниками Всероссийского слета добровольцев «Ненайденных.Нет»

Студенты РГАТУ стали участниками Всероссийского слета добровольцев «Ненайденных.Нет». Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Слет проходил с 24 по 26 октября в Тамбове. «Ненайденных.Нет» — проект, реализуемый при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь».

В заключительном очном этапе слета встретились 15 команд, успешно преодолевших отборочный этап.

Отмечается, что по условиям конкурса представлять регион могли только три студента, которые быстрее всех пройдут гоночную трассу в симуляторе полета. Рязанский агротехнологический университет на слете представляла команда в составе трех обучающихся — Ильи Кузнецова, Артема Шестопалова, Анастасии Кутейниковой, и наставника Дмитрия Олейника.

В мероприятии приняли участие более 130 студентов из 15 регионов страны вместе с наставниками. Участники обсудили с представителями и специалистами поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» значимые для поисковиков-добровольцев тем.

На протяжении трех дней участники слета получали теоретические знания и практические навыки по оказанию первой медицинской помощи, поиску пропавших людей, работе с беспилотными летательными аппаратами при поиске людей, отрабатывали методику использования нейронной сети для обработки в онлайн-режиме информации с БПЛА.

В рамках соревновательной части слета прошли интеллектуальные игры, в которых по итогам участия команда РГАТУ заняла I место.