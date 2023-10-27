Рязанские полицейские задержали цыган, которые устроили массовую драку на Московском шоссе

Рязанские полицейские задержали цыган, которые устроили массовую драку на Московском шоссе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Инцидент произошел вечером 26 октября. Видеозапись драки опубликовали в Telegram-канале «Типичная Рязань».

«Сотрудники полиции установили и доставили в отдел всех участников конфликтной ситуации на Московском шоссе. Применение оружия участниками конфликта не подтверждается. Полиция применяет жесткие меры по пресечению подобного рода конфликтов», — сообщили в региональном УМВД.

Проводится проверка.