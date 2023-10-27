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Житель Подольска, подозреваемый в изнасиловании ребенка, заявил, что девочка сама пошла с ним

Житель Подольска, подозреваемый в изнасиловании ребенка, на допросе заявил, что девочка сама согласилась пойти с ним за 1000 рублей. Об сообщает SHOT.

По данным канала, 28-летний Андрюс Серапинас рассказал, что в понедельник, 23 октября, увидел маленькую девочку на улице, сначала втерся к ней в доверие, а потом предложил деньги на карманные расходы. Сообщил, что за это им нужно просто провести какое-то время наедине.

Сначала они пошли в квартиру, где живет школьница, но дома была ее старшая сестра. Тогда педофил уточнил у девочки, не знает ли она еще каких-то мест, где можно спрятаться. Она рассказала о заброшенной больнице, где они играли с подругами. Там мужчина и изнасиловал 11-летнего ребенка.

Во время задержания Андрюс сначала пытался оправдаться. Заявил, что ни с какой девочкой не встречался и в это время обнимался с женой дома, но потом раскололся.

По словам местных жителей, его постоянно видели в районе «заброшки» на Батырева. Жертвами педофила могли стать около пяти девочек.

В пресс-службе регионального УМВД заявили, что мужчина не имеет отношения к Рязанской области, не родился здесь и никогда не проживал.

Напомним, в четверг, 26 октября, преступника задержали.