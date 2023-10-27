Рязанцы стали заранее планировать путешествия на новогодние каникулы

Москва, Санкт-Петербург и Казань стали у рязанцев самыми популярными городами по бронированию отелей для поездок на новогодние каникулы. Аналитики МТС Travel и Bronevik.com также отметили, что количество ранних бронирований по России выросло за год в 1,8 раз, для ближнего зарубежья — в 3 раза. В ТОПе направлений Беларусь, Абхазия, Узбекистан, Армения и Азербайджан.

Аналитики МТС изучили ранние бронирования, сделанные самостоятельными путешественниками в сервисах МТС Travel и Bronevik.com на период предстоящих новогодних каникул. Выяснилось, что их количество по России выросло за год в 1,8 раз, для ближнего зарубежья — в три раза. Самым популярным направлением у рязанцев на новогодние каникулы является Москва.

Повышенный спрос обусловлен стремлением путешественников оплатить проживание на наиболее выгодных условиях. По данным сервисом на конец октября, 14% от всех бронирований по стране приходятся на столицу. В тройку лидеров сейчас входят Санкт-Петербург с долей 8% от всех бронирований по РФ и Казань с долей 7%. В прошлом году в то же время Казань занимала вторую строчку в рейтинге популярных городов, а Петербург располагался на третьей. Ранний спрос на туристическое жилье в северной столице за год вырос почти в два раза.

На четвертом и пятом местах в списке городов, пользующихся спросом у самостоятельных туристов, находятся Нижний Новгород (5% от всех бронирований по стране) и Калининград (3%).

Туристы бронируют жилье на Новый год по России в среднем на 3 дня, средний чек — 21 600 рублей, за год он вырос на 10%. Более двух третей от всех бронирований по стране сделаны в отелях, еще 12% приходится на категорию «мини-отели». Более 8% составляет доля апартаментов и апарт-отелей, за год количество ранних бронирований в этой категории объектов выросло почти в три раза.

Сейчас забронировать отели и апартаменты по стране на новогодние каникулы можно в среднем за 6 400 рублей в сутки на двоих без завтраков. В Москве средняя цена на объекты размещения чуть выше — примерно 7 100 рублей в сутки на двоих без завтраков, в Петербурге — 7 200 рублей по тому же тарифу. В Казани средняя цена сейчас составляет порядка 8 900 рублей в сутки на двоих, в Нижнем Новгороде — 7 000. Самым бюджетным направлением среди популярных сейчас является Калининград, где забронировать жилье на новый год два человека могут в среднем за 6 000 рублей в сутки. Ценовая привлекательность этого направления во многом влияет на спрос туристов.

Ранний спрос на отдых в ближнем зарубежье на новогодних каникулах вырос в три раза. Эксперты считают, что туристы сейчас активнее бронируют отели, чтобы получить наиболее выгодные условия. Ближе к датам каникул количество бронирований будет выравниваться. Сейчас средний чек в ближнем зарубежье составляет порядка 25 000 рублей на трое суток. В ТОПе направлений Беларусь, Абхазия, Узбекистан, Армения и Азербайджан.

«По данным Big Data МТС рязанцы стали путешествовать на 6 процентов больше, чем в прошлом году. И турпоток в Рязанскую область с начала 2023 года также вырос — на 10 процентов, во многом, за счет школьных экскурсий. Самыми популярными стали обзорная экскурсия по Рязани, музей Сергей Есенина в Константиново, музей-усадьба Павлова и Солотча», — рассказал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.