Рязанцу грозит пять лет колонии за мошенничество при продаже турпутевок

Жителя Рязани будут судить за то, что он похитил 559 тысяч рублей под предлогом оказания услуг по организации туристических поездок в зарубежные страны. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Таким образом рязанец обману восемь человек. В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

В ближайшее время суд рассмотрит дело. Мужчине грозит до пяти лет лишение свободы.