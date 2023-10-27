Рязанца осудили за повторное пьяное вождение

Жителя Сараев осудили за повторное пьяное вождение. Об этом сообщает ИД «Пресса» со ссылкой на пресс-секретаря районного суда Татьяну Шишкину.

«В августе текущего год, будучи лишенным водительских прав, мужчина вновь сел за руль своего автомобиля Renault Logan пьяным. На дороге Сараи-Троицкое его остановили сотрудники полиции, Алкотестер показал 0, 821 миллиграмма спиртного на литр выдыхаемого воздуха», — отмечает Шишкина.

Сараевский районный суд признал мужчину виновным по ст. 264.1 ч. 1 УК РФ. Ему назначили наказание в виде 250 часов обязательных работ и лишили прав на три года.