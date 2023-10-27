Россиян предупредили о схеме мошенников с фейковыми розыгрышами

Россиян предупредили схеме мошенников с фейковыми розыгрышами. Об этом сообщили в пресс-службе Сбербанка.

В банке отметили, что мошенники на сайтах-площадках для розыгрыша призов предлагают посетителям угадать, в какой из нарисованных коробок спрятан приз. Каждый участник обязательно выигрывает какой-либо приз. После этого человека просят ввести данные карты — якобы для зачисления выигрыша, а затем «победитель» узнает, что должен заплатить «комиссию», связанную с конвертацией выигрыша в рубли.

В результате пользователь теряет и платежные данные, и деньги.