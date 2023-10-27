Полицейские задержали поджигателя автомобиля в Мервине
Полицейские задержали поджигателя автомобиля в Мервине. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
К правоохранителям обратилась женщина и сообщила, что от у нее сгорел автомобиль «Лада Калина», припаркованный у дома.
Эксперты установили, что злоумышленник облил транспортное средство бензином, после чего поджег его.
Оперативники опросили местных жителей поселка и работников близлежащих торговых точек. Нашлись очевидцы, которые в день поджога видели подозрительного мужчину.
Установлено, что к преступлению причастен 32-летний рязанец. Его задержали.
Возбуждено уголовное дело.