Полицейские задержали поджигателя автомобиля в Мервине

Полицейские задержали поджигателя автомобиля в Мервине. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

К правоохранителям обратилась женщина и сообщила, что от у нее сгорел автомобиль «Лада Калина», припаркованный у дома.

Эксперты установили, что злоумышленник облил транспортное средство бензином, после чего поджег его.

Оперативники опросили местных жителей поселка и работников близлежащих торговых точек. Нашлись очевидцы, которые в день поджога видели подозрительного мужчину.

Установлено, что к преступлению причастен 32-летний рязанец. Его задержали.

Возбуждено уголовное дело.