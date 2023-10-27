Полицейские задержали 28-летнего шиловца за кражу бытовой химии из магазина

Полицейские задержали 28-летнего шиловца за кражу бытовой химии из магазина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратился охранник магазина на Московском шоссе и сообщил, что неизвестный забрал в торговом зале продукцию бытовой химии на сумму около 8 тысяч рублей и пронес товары мимо кассы, не расплатившись.

Полицейские нашли и задержали вора, при нем находились похищенные предметы. Для дальнейшего разбирательства сотрудники ППС препроводили 28-летнего жителя поселка Ерахтур Шиловского района в отдел полиции. Краденное изъято.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статье 158 УК РФ («Кража»).