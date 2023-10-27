Опубликован прогноз погоды в Рязанской области на 28 октября

Опубликован прогноз погоды в Рязанской области на 28 октября. Его опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

В субботу, 28 октября, будет облачно. Ночью временами осадки (снег, морось, дождь). В отдельных районах туман, местами гололед, на дорогах гололедица. Днем пройдет дождь, местами сильный.

Ветер восточной четверти, 6-11 метров в секунду, днем местами порывы 12-15 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью -5, 0 градусов, днем +1, +6 градусов.