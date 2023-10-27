МТС расширила сети 4G для строящихся коттеджных поселков под Рязанью

МТС расширила сети 4G для строящихся коттеджных поселков под Рязанью. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По данным пресс-службы МТС, компания расширила сети 4G в районе строящихся коттеджных поселков на трассе «Рязань-Спасск» за Окой. В результате абонентам доступна скорость мобильного интернета до 100 Мбит/с.

Также МТС установила дополнительное телеком-оборудование на трассе Р123 «Рязань-Мурмино» в районе коттеджного поселка «Вилланд», где идет активное строительство новых домов.

Отмечается, что по мере возведения коттеджей «цифровой фундамент» станет базой для подключения «умной» инфраструктуры домов, которая обеспечивает автоматический контроль отопления, энергоснабжения, теплосбережения, водоснабжения и других систем жизнеобеспечения. После сдачи дома в эксплуатацию жильцы смогут подключать к сети smart-телевизоры и другие гаджеты.

«Запуск LTE между поселками Мурмино и Алеканово — это продолжение большого проекта, в рамках которого МТС усиливает связь в районах перспективного коттеджного строительства. Большой газифицированный жилой сектор с подземными коммуникациями, как правило, сразу оснащается владельцами жилья цифровыми системами — видеонаблюдением, устройствами „умного дома“ и другим оборудованием, для которого нужен высокоскоростной мобильный интернет. Многие рязанцы и москвичи переезжают сюда на постоянное место жительства и переходят на удаленную работу и учебу. Наши прогнозы по росту потребления трафика оправдались по ранее „прокачанным“ коттеджным поселкам вдоль трасс, поэтому мы продолжим идти туда, где развивается новое строительство», — рассказал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.

С запуском сети у «Вилланда» усиленное LTE-покрытие получили и коттеджные районы в поселках Алеканово и Алеканово-1, где также продолжается строительство новых домов. Скорость мобильного интернета выросла на 30 процентов и на въезде в поселок городского типа Мурмино, где в пятиэтажных многоквартирных домах по улице Лесной и в коттеджном поселке проживает около тысячи человек.

Ранее МТС увеличила скорость мобильного интернета в коттеджных поселках «Монтажник», «Станкостроитель», «Теплоприборовец-2», «Домостроитель», «Волна-1», «Радуга», «Сказка Алеканово» в районе Мурмино, а также в окрестностях Скопина, Кадома, Шацка, в Рыбном и Пощупово Рыбновского района и Панино Спасского района.