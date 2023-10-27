Минобороны: за неделю ВСУ потеряли около 5000 военных

За неделю ВСУ потеряли около 5000 военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также за неделю ВС РФ на купянском направлении уничтожили четыре склада с вооружением и боеприпасами подразделений ВСУ, на красно-лиманском уничтожено также 20 ББМ, на южно-донецком направлении уничтожили танк и 17 автомобилей, на запорожском направлении ВСУ потеряли 15 танков и 17 ББМ, на херсонском направлении уничтожено 20 автомобилей.

Отмечается, что на соледаро-бахмутском и южно-донецком направлениях добровольно в плен российским войскам сдались 54 военных ВСУ.

За неделю система ПВО сбила 208 беспилотников ВСУ, а также 19 снарядов РСЗО HIMARS и ракета С-200.