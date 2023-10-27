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Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 28-29 октября
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

Во дворце молодежи пройдет закрытие IV ежегодного фестиваля «Виноградная лоза», организованного национально-культурной автономией молдаван «Прут».

В ТРЦ «М5 Молл» юных рязанцев ждут на праздник «Бал злодеев».

28 и 29 октября в рязанском музыкальном театре состоится премьера оперы Н.А. Римского-Корсакова «Моцарт и Сальери». Спектакль идет в сопровождении оркестра.

Во дворце спорта «Олимпийский» пройдет концерт Григория Лепса, посвященный юбилею артиста — 60 лет.

На сцене арт-клуба «Площадка» группа «Бригадный Подряд» отметит десятилетие самого прослушиваемого альбома «Сомнамбула».

Впервые в Рязани выступит дуэт двух разных культур: бурятские народные песни и гитара Латинской Америки прозвучат в исполнении Зоригто «ЗОР» Батоцыренова из Бурятии и Juba Джубы Ferreira из Бразилии.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».