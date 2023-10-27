«Газета.Ru»: в России повысилась стоимость подготовки машины к зиме на 16%

Стоимость минимального набора для подготовки автомобилей к зиме в России достигла 26,6 тысячи рублей, что на 16 процентов выше, чем годом ранее, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «Платформы ОФД».

Минимальный набор включает в себя четыре автошины, щетки стеклоочистителя, незамерзающую жидкость и шиномонтажную услугу. Сильнее всего за год подорожали шины — средний чек увеличился на 18 процентов, составив 6,1 тысячи рублей.

Стоимость щеток стеклоочистителя и незамерзайки увеличилась на шесть и пять процентов соответственно. Значительнее всего вырос спрос на шиномонтажные услуги. При этом цены на них за год увеличились только на один процент.